كارتيرون: يجب احترام توسكر الكيني.. ولن نتهاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على ضرورة احترام فريق توسكر الكيني قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك سيحل ضيفاً على توسكر في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري في بداية رحلة جديدة يحلم خلالها الأبيض باللقب المفقود منذ عام 2002.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لناديه قال باتريس :"لا بد من احترام فريق توسكر في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل إلى دوري المجموعات".

وأضاف كارتيرون :"ندرس المنافس في الفترة الحالية للتعرف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلال كل شيء في المواجهة القادمة للعودة من كينيا بنتيجة إيجابية".

وأنهى باتريس :"الزمالك لن يتهاون أمام توسكر، وسنلعب بكل جدية وتركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".