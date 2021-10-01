جوارديولا: كلوب ساعدني لأكون مدربا أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ساعده ليكون مدربا أفضل، مشيرا إلى أن خسارة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في دوري أبطال أوروبا لم تفاجئه.

ويستعد جوارديولا لمواجهة كلوب حين يستضيف ليفربول فريق مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مستوانا كان رائعا جدا في آخر مباراتين، على الرغم من النتيجة في فرنسا، كان الأداء ممتازا، نفس الشيء في ستامفورد بريدج، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا المستوى خلال الأشهر التسعة المقبلة".

وأضاف: "هناك العديد من المنافسين على اللقب، ليفربول منذ وصولي إلى هنا، في العام الأول ربما لا، لكن بعد أن فزنا بـ100 نقطة كان ليفربول دائما منافسا، في الموسم الماضي عانوا من مشاكل كبيرة مع الإصابات في نفس المركز، ونحن كنا ممتازين مرة أخرى الموسم الماضي".

وتابع: "كلا الفريقين في المنافسة طوال الوقت، يمكن للناديين القول بإنهما نافسا دائما وهذا هو الشيء المهم. لكننا نعلم أن هناك العديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل لقب الدوري هذا الموسم".

وأكد: "لقد ساعدني يورجن كلوب وفريقه لأكون مدربا أفضل، لقد وضعني في مستوى آخر، التفكير في المنافسة وإثبات نفسي، ما يجب أن أفعله لأكون مدربا أفضل وأحاول التغلب عليهم، هذا هو سبب استمرارنا في هذا العمل".

وأكمل: "يجلب بعض المدربين التحدي لجعلك تتقدم للأمام، فعلنا ذلك في ألمانيا عندما واجهنا بعضنا البعض، نحن هنا في إنجلترا منذ سنوات عديدة معا، إنه أمر رائع لأن كلا الفريقين لديهما نفس الفكرة وهي تسجيل الأهداف، إنهم أسرع منا لكن كلانا يحاول الفوز بالمباراة".

وأكد: بالنسبة لنا، إنه لشرف أن يكون ليفربول منافسًا لنا، في سنوات عديدة نحاول التنافس ضد هذا النادي الأسطوري، بالنسبة لنا يشرفنا أن نكون منافسين لهم أيضا لأن هذا يعني أننا نتنافس ضد أحد أكثر الفرق التاريخية في إنجلترا".

وواصل: "أنا متأكد من أن اللاعبين يفضلون اللعب مع وجود الجماهير بدلا من اللعب بدونهم لأن كل شيء ينبض بالحياة حينها، لم نتمكن من الفوز هناك (في آنفيلد) من قبل لأنهم فريق استثنائي، حتى عندما نسيطر فإن جماهيرهم تدعم فريقهم، لكن هذا يحدث".

وأتم جوارديولا تصريحاته بالحديث عن خسارة ريال مدريد وبرشلونة في دوري الأبطال قائلا: "لست متفاجئا، أنا ألعب في دوري الأبطال كل موسم وأعرف مدى صعوبة هذه المنافسة، يمكن أن تكون كل مباراة صعبة، حتى بالنسبة للفرق الأعلى. يمكن أن يحدث ذلك. عادة ما تفوز بعض الفرق لأنها أسهل، فأنت لا تقدم نفس الجهد".