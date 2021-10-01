"13 مليون جنيه و 5 ملايين مجمدين".. التفاصيل الكاملة لصفقة إنتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق على سبيل البيع النهائي إلى نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثاً الي الدوري الممتاز

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بإنتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الصفقة كلفت فيوتشر ما يقارب من 18 مليون جنيه بينها 13 مليون جنيه كاش دفعت للنادي الأحمر.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الخمسة ملايين جنيه المتبقية تم وضعها في التعاقد على صورة إمتيازات في نسب مشاركات وتأثيره في أهداف فريقه الجديد وإنضمامه للمنتخب.

وأضاف أن اللاعب كان مصمماً حتي اللحظات الأخيرة على الإنتقال إلى بيراميدز ولكن مسئولي القلعة الحمراء طلبوا 25 مليون جنيه كشرط لإنتقاله للنادي السماوي.

وأنهى المصدر مؤكداً أن عقد انتقال اللاعب الي فيوتشر لا يتضمن أي بنود في أحقية الأهلي باسترداده حين يرغب ناديه الجديد في بيعه وليس هناك أي شرط يمنع إنتقاله لأي نادي داخل أو خارج مصر في أي وقت.