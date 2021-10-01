رسميا.. الأهلي يعلن بيع ناصر ماهر لفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن النادي الأهلي بيع ناصر ماهر لاعب وسط الفريق إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي اليوم الجمعة، فإن النادي وافق على بيع ناصر ماهر إلى فيوتشر بشكل نهائي.

وأضاف أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، قام بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.

وكان ناصر ماهر ودّع جماهير الأهلي عبر حسابه على إنستجرام (طالع التفاصيل).

يذكر أن نادي فيوتشو اقترب من ضم مروان محسن وكريم نيدفيد من الأهلي ويتبقى الإعلان الرسمي.