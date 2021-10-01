الامارات | تعرف إلى مواعيد أهم المباريات الأوروبية السبت والأحد.. أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد أهم المباريات الأوروبية السبت والأحد.. أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر ثلاثة قمم كروية المشهد العالمي يتقدمها المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات)، ومواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني تجمع أتلتيكو مدريد مع برشلونة (الساعة 23:00)، ومباراة كبيرة في الدوري الإيطالي بين أتلانتا وميلان (الساعة 22:45).. وتالياً مباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد.
السبت
الدوري الإنجليزي:
مان يونايتد - إيفرتون 15:30
تشلسي - ساوثهامبتون 18:00
برايتون - أرسنال 20:30
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00
الدوري الألماني:
فولفسبورغ - مونشغلادباخ 17:30
الدوري الإيطالي:
تورينو - يوفنتوس 20:00
ساسولو - إنترميلان 22:45
الأحد
الدوري الإنجليزي:
ليفربول - مانشستر سيتي 19:30
الدوري الإيطالي:
أتلانتا - ميلان 22:45
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