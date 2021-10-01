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الامارات | تعرف إلى مواعيد أهم المباريات الأوروبية السبت والأحد.. أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر ثلاثة قمم كروية المشهد العالمي يتقدمها المواجهة المرتقبة في بين ليفربول ومانشستر سيتي (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات)، ومواجهة من العيار الثقيل في تجمع أتلتيكو مدريد مع (الساعة 23:00)، ومباراة كبيرة في بين أتلانتا وميلان (الساعة 22:45).. وتالياً مباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد.

 السبت

الدوري الإنجليزي:
مان يونايتد - إيفرتون 15:30
تشلسي - ساوثهامبتون 18:00
برايتون - أرسنال 20:30

الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00

الدوري الألماني:
فولفسبورغ - مونشغلادباخ 17:30

الدوري الإيطالي:
تورينو - يوفنتوس 20:00
ساسولو - إنترميلان 22:45


الأحد
الدوري الإنجليزي:

ليفربول - مانشستر سيتي 19:30

الدوري الإيطالي:

أتلانتا - ميلان 22:45

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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