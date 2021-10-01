الامارات | تعرف إلى مواعيد أهم المباريات الأوروبية السبت والأحد.. أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد أهم المباريات الأوروبية السبت والأحد.. أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر ثلاثة قمم كروية المشهد العالمي يتقدمها المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات)، ومواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني تجمع أتلتيكو مدريد مع برشلونة (الساعة 23:00)، ومباراة كبيرة في الدوري الإيطالي بين أتلانتا وميلان (الساعة 22:45).. وتالياً مباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد.

السبت

الدوري الإنجليزي:

مان يونايتد - إيفرتون 15:30

تشلسي - ساوثهامبتون 18:00

برايتون - أرسنال 20:30

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد - برشلونة 23:00

الدوري الألماني:

فولفسبورغ - مونشغلادباخ 17:30

الدوري الإيطالي:

تورينو - يوفنتوس 20:00

ساسولو - إنترميلان 22:45



الأحد

الدوري الإنجليزي:

ليفربول - مانشستر سيتي 19:30

الدوري الإيطالي:

أتلانتا - ميلان 22:45

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