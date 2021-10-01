روبرتو مارتينيز ينفي وجود اتصالات مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

نفى المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، الإسباني روبرتو مارتينيز، وجود اتصالات مع برشلونة ليحل محل الهولندي رونالد كومان مؤكدا أن هدفه هو استكمال عقده مع "الشياطين الحمر" حتى آخر يوم، رغم اعترافه بأنه "قد تطرأ الكثير من الظروف" خلال هذه الفترة.



وقال مارتينيز، الذي انتشر اسمه في الصحف الإسبانية كبديل محتمل لكومان، في مقابلة نشرتها مجلة Het Laatste Nieuws اليوم الجمعة، "لا يوجد أي شيء على الإطلاق. لا توجد اتصالات".

وأقر مارتينيز بأنه تربطه علاقة صداقة مع جوردي كرويف مدير الكرة في برشلونة، لكن أشار إلى انهما لم يتناولا مسألة تدريب الفريق الكاتالوني.

وأضاف "صداقتي مع جوردي تقوم على فصل الحياة الشخصية عن المهنية. لم اسأل جوردي في أي لحظة عن وضعي في برشلونة. كما أنني لا أعتقد أنه له الحق في تعيين مدرب جديد".

وأكد مارتينيز رغبته في استكمال عقده مع منتخب بلجيكا الذي يدربه منذ خمسة أعوام وقال "أتمنى ان نكون أول دولة أوروبية تتأهل لمونديال قطر. هذا هو التحدي بعد نهائيات دوري الأمم. ولكن في كرة القدم لا يعرف أحد ماذا سيحدث غداً".

وتابع "استيقظ كل يوم وأنا أرغب في أكون مدرب بلجيكا حتى آخر يوم في عقدي، ولكن قد تطرأ الكثير من الظروف".