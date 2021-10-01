كليسترز وموراي يشاركان في إنديان ويلز ببطاقتي دعوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

حصل آندي موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً وكيم كليسترز المصنفة الأولى سابقاً على بطاقتي دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس.



وتواصل كليسترز، الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، مسيرتها بعد عودتها من الاعتزال لسبعة أعوام في 2019 في البطولة التي نالت لقبها مرتين من قبل.

ويسعى موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لتحسين سجله في البطولة، حيث وصل إلى الدور قبل النهائي في 2015.

وكانت البريطانية إيما رادوكانو الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في إنديان ويلز.

وأصبحت رادوكانو البالغ عمرها 18 عاماً أول لاعبة متأهلة من التصفيات تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلبت على الكندية ليلى فرنانديز.

ويغيب العديد من اللاعبين البارزين عن البطولة ومن بينهم نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً ورفائيل نادال وروجر فيدرر وآشلي بارتي وسيرينا وليامز ونعومي أوساكا.

وتقام البطولة، التي الغيت في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في الفترة 4-17 أكتوبر (تشرين الأول).