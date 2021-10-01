رود يقصي موراي ويصعد إلى ربع نهائي سان دييغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

استهل النرويجي كاسبر رود، المصنف العاشر عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، مشاركته في بطولة سان دييغو المفتوحة بانتصار على البريطاني أندي موراي (109) في ثاني أدوار المسابقة المقامة في الولايات المتحدة.



وتغلب المرشح الثاني للقب على موراي بنتيجة 7-5 و6-4، ليعبر بذلك لربع نهائي البطولة حيث سيواجه الإيطالي لورينزو سونيجو، المصنف الـ23 عالمياً.

وتأهل سونيجو، المرشح التاسع للقب، لربع النهائي على حساب المحلي سيباستيان كوردا، المصنف الـ42 عالمياً، بعدما فاز عليه بواقع 6-4 و6-3.

وفي مباراة أخرى، فاز الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الـ13 عالمياً، على منافسه الأمريكي تايلور فريتز(39)، بنتيجة 7-6 (9-7) و6-2.

وبهذا الفوز، تأهل المرشح الرابع للقب للدور ربع النهائي، حيث سيواجه البريطاني كاميرون نوري، المصنف الـ28 عالمياً الذي أطاح بمواطنه دانييل إيفانز، المرشح الثامن للقب، بواقع 7-6 (7-3) و6-3.

بدوره، صعد المجري غريغور ديميتروف، المصنف الـ29 عالميا، لنفس الدور بعدما تغلب بسهولة شديدة على الدنماركي أوجست هولمجرين (901) بنتيجة 6-1 و6-1.

وسينافس ديميتروف على بطاقة عبوره لنصف النهائي أمام الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف الـ24 عالمياً، الذي أطاح بالبولندي هوبرت هوركاتش، المرشح الخامس للقب، بواقع 5-7 و6-4 و6-2.