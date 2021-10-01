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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي، يلتقي اليوم الجمعة فريقا الاتحاد والأهلي في لقاء جماهيري.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس: 
الدوري السعودي: 
19:20 الشباب +  الفيحاء 
19:25 الفيصلي + الباطن 
21:20 الاتحاد + الأهلي

:
23:00 أتلتيك بلباو + ديبورتيفو ألافيس


22:45 كالياري + فينيزيا

الدوري الألماني:
22:30 كولن + غرويتر فورت

الدوري الفرنسي:
23:00 لانس + ستاد ريمس

الدوري الهولندي:
22:00 غرونينغين + تفينتي أنشخيده

الدوري البرتغالي:
22:00 ماريتيمو + موريرينسي

الدوري البلجيكي:
22:45 ميشيلن + ستاندر دو لياج

الدوري الأردني: 
19:00 الوحدات + الحسين إربد 
21:30 الرمثا + الفيصلي 
21:30 الجزيرة + شباب الأردن

الدوري العراقي: 
16:30 أمانة بغداد + نفط البصرة 
16:30 الشرطة + أربيل 
19:00 الميناء+ زاخو 
19:00 النجف + الكهرباء 
21:30 الزوراء + القاسم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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