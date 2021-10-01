شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
في ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس:
الدوري السعودي:
19:20 الشباب + الفيحاء
19:25 الفيصلي + الباطن
21:20 الاتحاد + الأهلي
الدوري الإسباني:
23:00 أتلتيك بلباو + ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي:
22:45 كالياري + فينيزيا
الدوري الألماني:
22:30 كولن + غرويتر فورت
الدوري الفرنسي:
23:00 لانس + ستاد ريمس
الدوري الهولندي:
22:00 غرونينغين + تفينتي أنشخيده
الدوري البرتغالي:
22:00 ماريتيمو + موريرينسي
الدوري البلجيكي:
22:45 ميشيلن + ستاندر دو لياج
الدوري الأردني:
19:00 الوحدات + الحسين إربد
21:30 الرمثا + الفيصلي
21:30 الجزيرة + شباب الأردن
الدوري العراقي:
16:30 أمانة بغداد + نفط البصرة
16:30 الشرطة + أربيل
19:00 الميناء+ زاخو
19:00 النجف + الكهرباء
21:30 الزوراء + القاسم