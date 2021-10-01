ولاية أسترالية تفرض التطعيم على الرياضيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

فرضت ولاية فيكتوريا الأسترالية التطعيم ضد فيروس كورونا على الرياضيين المحترفين اليوم الجمعة، مع تفشي العدوى بسلالة دلتا الجديدة الأكثر انتشاراً.



ويلزم القرار الذي أعلنه رئيس وزراء الولاية الجنوبية دانييل أندروز الرياضين المحترفين وطواقم العمل التي تعمل في تنظيم وإدارة الرياضات التي يشارك فيها هؤلاء الرياضيون‭ ‬بتلقي جرعتي التطعيم أو الحرمان من ممارسة أنشطتهم.

وبناء على القرار فإنه يتعين على الرياضيين تلقي الجرعة الأولى من اللقاح بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والجرعة الثانية قبل 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يتعرض المخالف للمنع من أداء عمله.

وتتخذ الكثير من الفرق الرياضية المحترفة في أستراليا من ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن مقرا لها مثل كرة القدم والكريكيت والرجبي كما يوجد بالولاية أيضاً العديد من المراكز الخاصة برياضات مثل التنس والغولف وألعاب القوى.