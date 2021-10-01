محمد بن سليم يشارك في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

شارك الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن سليّم، الاجتماع الـ33 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، كما حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، عزة بنت سليمان.



ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

واستعرض رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية جدول الأعمال، حيث تقرر تكليف فرق العمل واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية كلاً فيما يخصه بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من إعلان العلا والبيان الختامي عن الدورة 41 للمجلس الأعلى (العلا يناير 2021) في المجال الرياضي، والتأكيد على اللجان الأولمبية باستمرار تطوير العمل لتحقيق تطلعات وآمال رياضيي دول المجلس وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والتميز والتطوير وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن، وتبادل الجهود والخبرات والتجارب بشأن تطوير منظومة العمل الرياضي في اللجان الأولمبية الوطنية لتعم الفائدة منها.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة التنظيمية لفريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، والموافقة على مقترح تغيير الفترة الزمنية للخطة لتكون ابتداءً من عام 2022 وحتى أولمبياد لوس أنغلوس 2028 ويتم إدراج الدورات المجمعة الخليجية والأولمبية ضمن الخطة لتتحول من خطة استراتيجية قصيرة المدى إلى خطة استراتيجية متوسطة المدى.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال العمل الرياضي المشترك وبعد اطلاع المجلس على توصيات المكتب التنفيذي، أكدوا على أهمية أن تكون اتفاقيات التعاون المشتركة بين دول مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الصديقة واضحة وقابلة للتطبيق وتعود بالفائدة على الجانبين وتوضع معايير قياس يمكن من خلالها مراجعتها وتوحيد الإطار العام للاتفاقيات وعرضها على المختصين والخبراء القانونيين لمراجعتها.

وقرر المجلس التنسيق بين الأمانة العامة مع دولة الرئاسة القادمة 2022 لتحديد مكان وزمان الاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والاجتماع التحضيري له.