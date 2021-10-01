شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يتمسك بضم الحلوانى للاتحاد السكندرى .. وأسوان يتقاضى مليون جنيه تقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جدد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري، التمسك بضم عمرو الحلوانى ظهير أيسر فريق أسوان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ضوء خطة زعيم الثغر لتدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وعلم ”الخليج 365”، أن الحلوانى وقع على عقود الانتقال للاتحاد بالفعل، في جلسه جمعته مع مصيلحي يوم الخامس من سبتمبر الماضي، كما نجح اللاعب في الضغط على مجلس ادارة نادي أسوان لتخفيض مطالبهم المالية من مليوني ونصف المليون جنيه، الى مليون جنيه فقط، وهي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ومنح الحلوانى للنادي السكندري، بالاتفاق مع فريقه زهرة الجنوب، إمكانية دفع المليون جنيه لنادي أسوان على دفعتين، لتخفيف الأعباء المالية للصفقة عن كاهل الاتحاد السكندري.

وعانت الصفقة من تضارب كبير في الساعات الأخيرة، بسبب محاولة أحد وكلاء اللاعبين افساد انتقال اللاعب لزعيم الثغر، بعدما رفض الحلوانى وساطة هذا الوكيل لانهاء المفاوضات.

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.