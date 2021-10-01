شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يغادر القاهرة بعد منح لاعبى الزمالك "راحة" عقب ودية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، القاهرة، من أجل قضاء إجازته بعد منح لاعبى الفريق راحة لمدة 5 أيام، عقب خوض مباراة بيراميدز الودية، التى جمعت الفريقان، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون عقب انتهاء إجازته إلى القاهرة، من أجل قيادة تدريبات الزمالك خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، فى اللقاء المحدد له يوم 16 من شهر أكتوبر المقبل، فى كينيا.

وأرسل مسئولو الزمالك إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ملعبين لاستضافة مبارياته فى النسخة الجارية من البطولة الإفريقية، وهما استاد القاهرة وملعب برج العرب، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض العودة أمام بطل كينيا.