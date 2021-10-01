شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق على ودية جديدة مع الطلائع استعداداً لإنطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على إقامة مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش يوم 12 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر، وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتازثم يواجه سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

فى سياق أخر، وضع الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق خلال معسكر الإسكندرية بعد عودته من بلاده وانتظامه فى المعسكر عقب حصوله على إجازة خاطفة للذهاب لبلاده لتلقى العزاء في والده الذى وافته المنية منذ أيام قليلة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للنجم التونسى الذى تألق بصفوف الدراويش بالموسم الماضى.

من ناحية أخرى، قرر طلعت يوسف، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الثلاثى الكرواتي فان والتونسي محمد جورني والغيني دوالا كمارا، الذين خاضوا فترة اختبار مع الفريق بسبب تواضع مستواهم الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهودهم.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.