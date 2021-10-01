شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلى ويؤكد: لم أدخر جهداً أو نقطة عرق شكراً للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى رحيله رسمياً عن القلعة الحمراء بعدما أنهى مفاوضات انتقاله لنادي فيوتشر أف سى ، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على تويتر :"اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله أنني لم أدخر جهدا او نقطه عرق في سبيل خدمه النادي الأهلي أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملائي وأتمني لهم التوفيق وللفريق في ما هو قادم".

ولعب ناصر ماهر مع الأهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة، ولعب ناصر ماهر فى صفوف سموحة 65 مباراة بإجمالى 5501 دقيقة لعب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 16 هدف أخر كما لعب فى صفوف بتروجت 23 مباراة بإجمالى 1183 دقيقة لعب صنع خلالها هدف وحيد ولم يسجل أهدافاً.

ليكون إجمالى مشاركات ناصر ماهر طوال رحلته مع الساحرة المستديرة 132 مباراة سجل خلالها 12 هدف وصنع 20 هدف وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة.