شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني مصعب البطاط يصل القاهرة اليوم ويوقع لسيراميكا لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الفلسطيني مصعب البطاط لاعب نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، للقاهرة، بعد قليل، لتوقيع عقود انضمامه لصفوف سيراميكا استعدادا للدورى المصري المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن مصعب البطاط سيوقع على عقود انتقاله لسيراميكا لمدة 3 مواسم، ومن المقر أن ينضم للتدريبات الجماعية قبل إنطلاق برنامج المباريات الودية التي أعدها النادي وتنطلق بعد غدا الأحد.

وأعلن أمس، الخميس، نادي شباب الظاهرية الفلسطيني انتقال لاعبه مصعب البطاط، إلى صفوف سيراميكا في الدوري المصري، ليكون اللاعب الفلسطيني الخامس في الإيجبشن ليج، والثاني هذا الموسم بعد انتقال مواطنه محمد بلح لصفوف المصري البورسعيدي.

وكتب النادي الفلسطيني لافتات وداعية للاعب دُون عليها: "أسرة نادي شباب الظاهرية تتمنى التوفيق للاعب الفريق مصعب البطاط بالتوفيق في الاحتراف الخارجي بنادي سيراميكا"، وفي لافتة أخرى عبر الجمهور عن أسفه لرحيل اللاعب قائلا: "هو الوداع يتقال فيه إيه".

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات حتى الآن، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس فريق مصر المقاصة.