شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد إصابة محترف سلة الزمالك "سوسا" بعد إصابته بودية الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إدجار سوسا لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى أشعة وفحوصات غدا السبت لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال ودية الفريق أمام الاتصالات التى جمعت الفريقين أمس.

وتعرض إدجار سوسا للإصابة فى كاحل القدم، وغادر على أثرها أول فترة من فترات ودية الاتصالات والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 57/66 ، ضمن سلسلة المبارايات الودية التى خاضها الفريق فى معسكره المقام بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الزمالك قد خاض مباريات أمام كل من الوكرة القطري واليرموك الكويتي وأخيرا الاتصالات وجاءت نتيجة الزمالك فى الوديات بالفوز بنتيجة 135/57 أمام اليرموك، بينما خسر ثانى مباراة أمام الوكرة القطرى بنتيجة 68/74.