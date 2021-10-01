شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 6 أهلوية "نجوم الشباك" فى عهد فايلر وموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 1 أكتوبر 2020 وجه النادى الأهلى الشكر للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للمارد الأحمر على الفترة التى قضاها مع الفريق ليتم تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للأهلى حتى يومنا هذا، وشهد أداء نجوم الاهلى اختلافاً كبيراً فى عهد فايلر وموسيمانى من ناحية الارقام وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

الشناوى والحاوى وأفشة "نجوم الشباك" فى أهلى فايلر

رينيه فايلر أشرك 33 لاعباً، في حين لم يشرك نهائياً الحارس علي لطفي والمصابين كريم نيدفيد، ومحمد محمود.

يأتي الحارس المتألق محمد الشناوي كأكثر مشاركة برصيد 41 مباراة في عهد فايلر، يليه النيجيري جونيور أجاي برصيد 39 مباراة، ثم عمرو السولية 37 مباراة، والمخضرم وليد سليمان 35 مباراة.

سجل الأهلي تحت قيادة فايلر 91 هدفاً، سجلها 19 لاعباً، بالإضافة إلى هدفين اعتباريين أمام الزمالك، وهدف عكسي في بطولة أفريقيا، يتقدمهم وليد سليمان برصيد 11 هدفاً.

الشناوي في حقبة فايلر حقق رقمًا تاريخيًا له على الصعيد الشخصي حيث حافظ على شباكه في 29 مباراة ليتخطى رقم حارس الأهلي السابق شريف إكرامي في موسم (2016 - 2017).

يعد وليد سليمان هو هداف الأهلي في حقبة فايلر من خلال تسجيله 11 هدفًا حيث سجّل 8 أهداف في الدوري، مقابل ثلاثة أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما على صعيد صناعة الأهداف الحاسمة فجاء محمد مجدي "أفشة" في الصدارة برصيد عشرة أهداف حاسمة من خلال صناعة 8 أهداف في مسابقة الدوري وهدفين في دوري أبطال أفريقيا.

فيما قاد الجنوب أفريقى موسيمانى المارد الأحمر في 64 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 45 مباراة وتعادل في 14 مباراة وسقط في 5 مباريات، سجل لاعبو الفريق 130 هدفًا واستقبل 49 هدفا. وعلى صعيد اللاعبين فإن المالى أليو ديانج يعد أكثر اللاعبين مشاركة مع موسيماني، فقد ظهر ديانج فى 59 مباراة، ويأتى فى المركز الثانى من حيث المشاركة لاعب خط الوسط محمد مجدى أفشة بـ58 مباراة، ثم محمد الشناوى بـ50 مباراة. ويعد المهاجم الشاب محمد شريف هو هداف الأهلى فى حقبة موسيماني، وذلك برصيد 26 هدفًا، كما أن الثنائى على معلول ومحمد مجدى أفشة، أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 15 هدفًا للتونسي، و14 أهداف لمجدى أفشة.

ديانج وشريف ومعلول " صناع السعادة" فى أهلى موسيمانى