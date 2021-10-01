شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تسويق شيلونجو قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة خطة تسويق النامبيى شيلونجو مهاجم الدراويش قبل غلق باب القيد والمقرر له 7 أكتوبر الجارى، وأستقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأصفر على الموافقة على رحيل شيلونجو حال تلقيه عرض محلى أو خارجى مميز بجانب حسم التعاقد مع مهاجم أفريقى مميز يستطيع سد الفراغ الذى تركه التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى الذى رحل لبيراميدز بنهاية الموسم الجارى.

ولجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.