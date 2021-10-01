شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة: ليس من حق طارق عبد السلام المشاركة باسم مصر فى بطولة العالم بالنرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة العالم للمصارعة غدا وتستمر حتى يوم 8 أكتوبر الجاري بالنرويج بمشاركة ثلاثى المنتخب سمر حمزة ومصطفى حسن ويوسف حميدة.

وأعلن طارق عبد السلام لاعب المنتخب السابق والذى تم تجنيسه للعب باسم بلغاريا فى البطولات خلال السنوات الماضية، مشاركته فى البطولة التى تنطلق غدا.

وتواصل ”الخليج 365” مع مسئولى اتحاد المصارعة لكشف موقف اللاعب من المشاركة فى البطولة، وهل يحق له اللعب باسم المنتخب المصرى من عدمه .

وكشف مصدر باتحاد المصارعة أن طارق عبد السلام ليس من حقه اللعب باسم مصر فى أى بطولة لأنه حصل على الجنسية البلغارية، ولا يحق له اللعب باسم العلم المصرى مرة أخرى، بل يمكنه المشاركة باسم بلغاريا كيفما يشاء.

كان اتحاد المصارعة رفض علاج طارق عبد السلام من الإصابة التى تعرض لها، فتوجه إلى بلغاريا وعمل بائع شاورما بجانب التدريبات ثم تزوج فتاة بلغارية وحصل على الجنسية، حتى نجح فى الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة أوروبا التى أقيمت فى صربيا، بعد تغلبه على بطل روسيا تشينجيز لا نودى بازانوف، فى المباراة النهائية بنتيجة 4-1 لوزن تحت 75 كجم، لكنه رفع علم بلغاريا بدلا من العلم المصرى.