شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال "وش السعد" على هشام محمد قبل مشواره فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بيراميدز في التعاقد بشكل رسمى مع لاعب الوسط هشام محمد قادما من مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد ولمدة موسمين حتى عام 2023 فى صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد الفريق السماوى مع لاعب الأهلى السابق بناء على طلب من إيهاب جلال المدير الفني الجديد لبيراميدز والذى قام بتدريب هشام محمد من قبل ويدرك أهميته.

ويعد إيهاب جلال وش السعد على هشام محمد، حيث يعد أكثر مدير فنى لعب تحت قيادته بـ79 مباراة، وأكثر مدرب نجح في إحراز أهداف تحت قيادته برصيد 6 أهداف، وكذلك أكثر مدرب نجح في صناعة الأهداف في عهده بـ7 أهداف.

هشام محمد من مواليد 3 يناير 1990، ولعب خلال مشواره مع العديد من الأندية، من بينها الأهلى وسموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات حيث لعب فى الدورى المصرى الممتاز 179 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، كما لعب كذلك 13 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بجانب 11 مباراة أخرى فى بطولة كأس مصر سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.