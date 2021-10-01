شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى فى ذكرى تعيينه مدرباً للأهلى: ممتنون للأبد على هذه الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن امتنانه إلى القلعة الحمراء، على اتاحة الفرصة له لتولى المسؤولية الفنية للفريق، وذلك بعد مرور عام كامل على إدارة فريق الأهلى فنياً وكتب موسيمانى عبر حسابه الشخصى على تويتر: لأسرتنا في الأهلى، نحن ممتنون إلى الأبد على إتاحة هذه الفرصة لنا "شكراً".



موسيمانى

وفى مثل هذا اليوم 1 أكتوبر 2020 ، أعلن النادى الاهلى تعيين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى تم توجيه الشكر له في نفس اليوم ، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب افريقيا يقود المارد الأحمر فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

وجاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة وأن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018.

وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وجاء التعاقد مع موسيماني بعد عام واحد تقريبا من سقوط الأهلي بأكبر هزيمة في تاريخه في أفريقيا وبنتيجة صفر-5 أمام هذا المدرب عندما كان يقود صنداونز الجنوب أفريقي في 2019.

وقاد موسيمانى المارد الأحمر فى 64 مباراة، فاز فى 45 وتعادل فى 14 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 130 هدفا وتلقت شباكه 49، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.