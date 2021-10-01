ناصر ماهر يعلن رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ناصر ماهر لاعب وسط الأهلي رحيله عن الفريق مودعا جماهير النادي.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام" اليوم الجمعة: "اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي".

وأضاف: "يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".

وأتم قائلا: "أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق وللفريق فيما هو قادم".

وكان مصدر في الأهلي كشف لمصراوي أن ناصر ماهر بات قريبًا وبقوة من الانتقال لصفوف فيوتشر على سبيل البيع النهائي.

وأبدى نادي بيراميدز رغبة في الحصول على خدمات ناصر ماهر، قبل أن يحسم فيوتشر الأمور لصالحه بعد اقناع اللاعب.

يُذكر أن صاحب الـ24 عاما لم يجد لنفسه مكانا في تشكيل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي.