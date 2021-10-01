موسيماني يغرد في ذكرى توقيعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجّه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الشكر لعائلة النادي في ذكرى توقيعه للقلعة الحمراء يوم 1 أكتوبر 2020.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر في ذكرى توقيعه للأهلي: "شكرًا لكل عائلة النادي الأهلي، لإتاحة تلك الفرصة لنا، سنظل ممتنين لذلك للأبد، شكرًا".

وأضاف: "رحتلي مع الأهلي شملت أيضًا إحاطة نفسك بأشخاص يمكنك العمل والبناء معهم، وتشجيعهم ومشاركتهم تلك اللحظات والفصول الأكثر أهمية في حياتك".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بعد فترة التوقف في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2021/2022 في استهلال حملة دفاعه عن اللقب.

يُذكر أن موسيماني حصد مع الأهلي خمسة ألقاب على رأسها بطولتين في دوري أبطال إفريقيا، وخاض 64 مباراة محققا 25 انتصارا و14 تعادلا مقابل تلقي خمسة هزائم.