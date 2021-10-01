برشلونة يستقر على إقالة كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة استقر على إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق بعد مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني غدا السبت.

وكان برشلونة تلقى هزيمة ثقيلة على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة أول أمس الأربعاء ليتلقى خسارته الثانية على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن العلاقة بين لابورتا وكومان أصبحت باردة، حيث لم يتحدث رئيس النادي مع المدرب على متن الطائرة أثناء رحلة العودة من بنفيكا إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن الرئيس والمدرب اتفقا على أمر ما، ولم يكن هناك محادثة بينهما أو أدنى تبادل للآراء بشأن وضع الفريق، مشيرة إلى أن لابورتا أمضى معظم الوقت نائما.

وأشارت إلى أن صبر لابورتا نفد تجاه كومان بسبب التشكيل الذي بدأ به مواجهة بنفيكا، حيث كان رئيس النادي غاضبا للغاية عندما علم أن برشلونة كان يلعب بثلاثة مدافعين مع الإبقاء على اللاعبين الشباب بين مقاعد البدلاء.

وذكرت أن لابورتا يريد تعيين مدير فني جديد قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري، لأن جماهير وأعضاء النادي بحاجة لخطوة ترفع من معنوياتهم حتى يكون ذلك مصدر ارتياح لهم.

وكشفت الصحيفة أن خوان لابورتا ينوي استغلال فترة التوقف الدولي لمدة 15 يومًا، وخلال هذين الأسبوعين بالتحديد سيتخذ برشلونة القرار الصعب بتقديم المدير الفني الجديد، الذي سيتعين عليه قيادة المشروع الرياضي للابورتا ومجلس إدارته.