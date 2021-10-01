"أزمة بسبب تلاميذ المدارس".. رينجرز يعلق على مزاعم الإساءة لكامارا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي لكرة القدم إنه لم يشعر بالدهشة إزاء ادعاءات تعرض اللاعب جلين كامارا لإساءات من جانب تلاميذ المدارس الذين حضروا لمؤازرة سبارتا براغ التشيكي خلال مباراة الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي، لكنه اعترف بأنه لم يلاحظ تلك الإساءات بنفسه.

وعلت أصوات الاستهجان عند لمس كامارا للكرة أكثر من أي لاعب آخر بفريق رينجرز، خلال المباراة التي انتهت بفوز سبارتا براغ 1 / صفر.

وجاء ذلك بعد أشهر من إيقاف أوندري كوديلا لاعب سلافيا براغ، منافس سبارتا براغ، لعشر مباريات بعد أن أدانه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بتوجيه إهانة عنصرية إلى كامارا الذي أوقف لثلاث مباريات أيضا بتهمة توجيه إهانة إلى اللاعب التشيكي في ممر خروج اللاعبين باستاد "إيبروكس" معقل جلاسجو رينجرز.

وكان من المفترض أن يغلق استاد "ليتنا"، الذي احتضن مباراة أمس، في وقت سابق، وذلك بسبب تعرض أورلين توشواميني لاعب موناكو الفرنسي لإساءات من جانب الجماهير خلال مباراة بالاستاد في الموسم الماضي.

لكن اليويفا وافق على إقامة مباراة أمس بحضور تلاميذ المدارس وعدد من البالغين المرافقين لهم.

وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لكامارا في مباراة أمس عندما طرد في الدقيقة 74 وهو ما قوبل بهتافات مدوية من المدرجات، وقد طرد إثر حصوله على الإنذار الثاني بداعي الخشونة.

ولدى سؤاله بشأن الهتافات التي وجهت لكامارا، قال جيرارد في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"خلال المباراة لم أكن على علم بذلك. الواضح أن تركيزي كان منصبا على المباراة والتغييرات التكتيكية التي كنت أحاول التفكير بشأنها في محاولة لعودة الفريق في المباراة حيث كنا متأخرين."

وأضاف :"إذا كانت هناك وقائع وكانت هذه هي الحقيقة، فهو أمر مخيب للأمال بالنسبة لي، لكنه ليس مفاجئا."

وأضاف :"نحتاج إلى الحقائق، والتأكيد على أن هذه هي الحقيقة قبل أن أعلق بهذا الشأن. إذا كان الأمر كذلك وكانوا قد استهدفوا جلين، فإنه أمر مخيب للأمال بشدة لأن تواجد العديد من الأطفال في الاستاد كان بسبب أحداث سابقة مشابهة."

ولدى سؤاله بشأن ما إذا كان يفترض على اليويفا نظر الأمر، قال جيرارد :"هناك حاجة لتقديم المزيد. لست أنا فقط، وإنما الجميع في العالم يطالبون بالمزيد والعمل الأفضل وفرض عقوبات أشد صرامة فيما يتعلق بالعنصرية. هناك حاجة لاستئصال هذا السلوك."