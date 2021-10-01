اللاعبون الدوليون في الأهلي يسافرون لمنتخابات بلادهم .. والعودة إلي النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

سافرعلى معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسون ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلادهم للإنضمام إلي منتخبات تونس ومالي وموزمبيق على الترتيب استعداداً لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر لمصراوي إن معلول وديانج سيلتحقان بالفريق إلي النيجر عقب انتهاءهما من مهتهما لضيق الوقت وذلك استعدادً لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح مصدر في وقت سابق لمصراوي أن نادي الحرس الوطني استقر علي تحديد يوم 16 أكتوبر موعداً لمواجهة الأهلي وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد المباراة.

ويغيب عن الأهلي في المباراة الصفقات الجديدة، بيرسي تاو ولويس ميكسيون وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسام حسن وكريم فؤاد لعدم قيدهم أفريقيا وسوف يتم ذلك في فترة الإنتقالات الثانية يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام علي أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل .