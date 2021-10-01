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كلوب يعلن غياب ألكسندر أرنولد عن مواجهة مانشستر سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، استمرار غياب ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الفريق عن مواجهة مانشستر سيتي في الممتاز.

ويستضيف ليفربول فريق مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول عندما سُئل عما إذا كان لديه تحديث بشأن تعافي ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا: "لا توجد أخبار".

وأضاف: "هذا يعني أن اللاعبين يقومان بعمل جيد، ولكن لن يكون لديهم الوقت الكافي للعودة ضد السيتي، لكني أتوقع أن يعود كلاهما بعد فترة التوقف الدولية".

وأتم المدير الفني لليفربول قائلا: "لكن لدينا فريقًا جيدًا، لذلك لا يزال لدينا حلول وعلينا استخدامها، ونعم بعد فترة التوقف الدولي أعتقد أن اللاعبين سيعودان".

يذكر أن ألكسندر أرنولد غاب عن مواجهة بورتو البرتغالي في بسبب مشكلة في العضلات، في اللقاء الذي حسمه الريدز بنتيجة (5-1) يوم الثلاثاء الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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