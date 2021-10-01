إنتر يخسر 284 مليون دولار بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف نادي إنتر ميلان، حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم ، عن خسارة مالية قياسية في ميزانيته للسنة المالية 2020 / 2021 بقيمة 6ر245 مليون يورو (3ر284 مليون دولار)، وفقا لصحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية.

وأعلن إنتر إن "العام تأثر بشكل كبير بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد - 19 - في كل من إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم - والتدابير التقييدية المعتمدة لحماية الصحة العامة وأنشطة الإنتاج".

ولم تلعب الأندية في إيطاليا في ملاعب ممتلئة وسط الوباء ويتوقع إنتر خسارة أخرى - وإن كانت أقل بكثير – في العام المالي الحالي.

كان يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي برصيد 36 لقبا، أعلن مؤخرا عن خسارة في ميزانيته تقدر بـ9ر209 مليون يورو عن السنة المالية الماضية.