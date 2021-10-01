البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021.

يفتح استاد الأمير عبدالله الفيصل أبوابه لاستقبال ديربي جدة بين الاتحاد وضيفه الاهلي للمرة الـ 95 على مدار تاريخ الدوري السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة بموسم 2021/2022.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقامة ديربي جدة التاريخي على استاد الأمير عبدالله الفيصل وبحضور الجماهير، ليكن بمثابة الافتتاح بعدما انتهت عمليات التجديد التي استغرقت 9 سنوات كاملة.

ويدخل الاتحاد مباراة الديربي بحالة جيدة، حيث حقق 5 انتصارات متتالية بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الفيحاء، وتعادل مرة واحدة، وكانت في الجولة الماضية أمام التعاون.

ويأمل الاتحاد مواصلة نتائجه الايجابية تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا بتحقيق الانتصار السادس له هذا الموسم، والذي سيضمن له صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن نادي ضمك الذي انتصر أمس على الرائد بهدفين نظيفين.

ويتواجد العميد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 13 نقطة، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واهتزت شباكه 5 مرات كثاني أقوى خط دفاع بعد الفيحاء.

في المقابل، استمرت معاناة الاهلي في الجولة الماضية بتلقيه الهزيمة الأولى على يد الفيحاء، وقبل ذلك وقوع في فخ التعادل 5 مرات متتالية، ليظل حتى الآن دون أي انتصار.

وتعد مباراة الديربي بمثابة الفرصة الذهبية للمدرب بيسنيك هاسي لتعديل مسار الاهلي في دوري المحترفين، لما تحمله من أهمية كبرى على المستوى المعنوي.

ويقبع الراقي في المركز الـ12 بجدول الترتيب وفي رصيده 5 نقاط، وسجل لاعبوه 6 أهداف فقط في ظل غياب النجم عمر السومة الذي عاد من الإصابة مؤخرًا، بينما اهتزت شباكه 8 مرات.

يذكر ان الاهلي فشل في تحقيق الانتصار على الاتحاد في الموسم الماضي حيث انتهى لقاء الذهاب بفوزٍ هو الأول للعميد من 8 مواسم، فيما انتهت موقعة الإياب بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتاريخيًا، التقى الفريقين 27 مرة في دوري المحترفين الذي أنطلق في عام 2008، فاز الاهلي في 11 مناسبة، مقابل 7 انتصارات لفريق الاتحاد، بينما سيطر التعادل على 8 مباريات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والاهلي اليوم بالدوري السعودي، في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي على قناة Ssc SD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.