«سرقوا ما خف وزنه وغلا ثمنه».. ميسى ينجو من كارثة.. سطو استهدف الفندق المقيم فيه بباريس

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم لصوص، فندق Royal Monceau الذى يقيم فيه لاعب الكرة الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وذكرت قناة "العربية نت"، أن اللاعب نجا من سطو استهدف الفندق المقيم فيه مع عائلته بباريس، وهو فئة 5 نجوم، ويعبد ربع ساعة بالسيارة عن ملعب "باريس سان جيرمان" الفرنسى وهو النادى الذى انضم إليه ميسى الشهر الماضى، قادما من نادى برشلونة الإسبانى.

وأوضحت أن اللصوص لم "ينشطوا" فى الطابق الذى يقيم فيه ميسى مع زوجته أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة: تياغو وماتيو وتشير، بل تسللوا من سطح المبنى مباشرة إلى شرفة وجدوا نافذة الدخول إلى غرفتها مفتوحة، فعبروا إليها وجعلوا مقرا لعملياتهم، ومنها تسللوا إلى 3 غرف أخرى، سرقوا منها ما خف وزنه وغلا ثمنه.

ويبدو أن إحدى النزيلات بالفندق الشهير، أبلغت الشرطة أن مجوهرات تخصها اختفت من غرفتها، منها قلادة من ذهب قيمتها 4.000 دولار، كما قرطين من الحلق قيمتهما 673 دولارا، إضافة إلى 2.700 دولار نقدا.

وحين راجعت الشرطة كاميرات المراقبة الداخلية فى الفندق، وجدت أن إحداها صوّرت رجلين يتسللان من الطابق السادس، لكنها لم تتعرف إلى ملامحهما وسط العتمة، لأنهما كانا ملثمين.