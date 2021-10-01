شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يحتفظ بصدارة الاسكواش لـ 22 شهراً ويتخطى الرقم القياسى لرامى عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أكتوبر الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثانى على التوالى والثانى والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

وتخطى على فرج، أسطورة الاسكواش المعتزل رامى عاشور، ليصبح ثالث أكثر لاعب مصرى هيمنة على صدارة الاسكواش العالمى ، ويسبقه عمرو شبانة برصيد 33 شهراً ومحمد الشوربجى برصيد 50 شهراً.

كما استمر محمد الشوربجى فى المركز الثانى، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع والنيوزلاندى بول كول فى المركز الثالث.

فيما استقر مروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، على تواجده في قائمة التوب 10، ليستقر في المركز العاشر بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف خلال يوليو الماضي عقب تتويجه ببطولة الأبطال للاسكواش.