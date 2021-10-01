شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستعيد ذكريات التتويج بـ "الأميرة التاسعة" في دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، ذكريات تتويجه مع الفريق الأحمر بدورى أبطال أفريقيا في موسم 2020، عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائى القرن كما تطلق عليه الجماهير.

ونشر موسيمانى فيديو من تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة وعلق: يشمل أيضًا إحاطة نفسك بأشخاص يمكنك العمل والبناء معهم ، وتشجيعهم ومشاركتهم تلك اللحظات والفصول الأكثر أهمية في حياتك، شكرًا على هذه الذكرى.

وتلقى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى عرضًا مغرياً من الوحدة الاماراتى للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، حيث يحصل بيتسو على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد، وحرص مسئولو الوحدة الاماراتى على التحدث مع مويرا زوجة موسيمانى ووكيله أعماله لإستطلاع رأيها بشأن تولى المدرب الجنوب افريقى المسئولية الفنية للوحدة الاماراتى لاسيما بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك بعد تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تستعد لتجديد عقد بيتسو موسيماني موسمين مقبلين، ورغم نجاحات الفريق الأخيرة تحت قيادة موسيماني، إلا أن إقالة المدرب الجنوب أفريقي كانت ليست بعيدة حال وداع بطولة كأس مصر بالخسارة من انبى وهو المطب الذى نجا منه المدرب الجنوب افريقى بالفوز بهدف دون رد ، ووواجه موسيماني شبح الإقالة من منصبه بسبب حالة الغضب التى انتابت جماهير الأهلى، بل وقطاع كبير من مسئولى القلعة الحمراء، بسبب خسارة السوبر المحلي أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 ومن قبلها الدوري لصالح الزمالك بفارق أربعة نقاط الأمر الذى تسبب في إعلان إدارة الاهلى تغريم موسيمانى وجهازه واللاعبين 300 ألف جنيه بشكل أحدث شرخاً في العلاقة بين الطرفين.