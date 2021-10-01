شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يتنظر "وعد" موسيمانى بعد جلسة المعاهدة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عمار حمدى لاعب النادى الاهلى تنفيذ الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق وعده له بالمشاركة فى المباريات المقبلة بعد الجلسة التى عقدها مع اللاعب على هامش إحدى التدريبات وشهدت استفساراً من عمار حمدى عن سبب عدم مشاركته فى مباراتى طلائع الجيش بالسوبر وإنبى بكأس مصر رغم ظهوره بشكل مميز فى المباريات الودية التى خاضها المارد الاحمر استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

وطالب موسيمانى لاعبه عمار حمدى بالصبر وانتظار الفرصة والتمسك بها وهو مادفع اللاعب لإعلان ذلك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك حيث كتب الكلام ال منتشر في الفترة الأخيرة عشان انا مش بشارك في المباريات واني بعترض علي النادى الأهلى وبتشرط عليهم الكلام ده مش صحيح انا بجتهد وسايب الباقي علي ربنا انا تحت امر النادي في اي وقت ومش ممكن اتشرط والكلام دا لاني من أبناء النادي وقبل م اكون لاعب في انا بشجع الاهلي من صغري وبحبه جدا ..وبشكر كل جماهيره لان هما السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى مهما اتكلم عنهم مش هقدر اديهم حقهم"

وينتظم عمار حمدى لاعب الاهلى في تدريبات فريقه الاحد المقبل بعدما منحه الجهاز الطبي للفريق راحة 48 ساعة من التدريبات بسبب الاجهاد العضلى الذى عانى منه وتسبب في إبعاده عن المشاركة في ودية الغابة التي فاز بها الأهلى بسبعة أهداف دون رد مساء الثلاثاء الماضى على ستاد مختار التتش.

ويستأنف الاهلى تدريباته الأحد المقبل بعدما منح موسيمانى لاعبيه راحة 3 أيام قبل التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.