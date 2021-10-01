شكرا لقرائتكم خبر عن "عام كامل"..نور الشربينى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الـ 12 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أكتوبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثانى عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى، لتكمل بذلك البطلة المصرية عام كامل فى الصدارة.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، مركزين لتستقر فى المركز الخامس، فيما تقدمت الأملايكية أماندا صبحى إلى المركز الثالث وتراجعت الفرنسية كاميل سيرم إلى المركز الرابع.

وتراجعت هانيا الحمامى مركزاً واحداً لتستقر فى المركز السادس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع، وروان العربى فى المركز العاشر.



تصنيف سيدات الاسكواش

وتنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين وفى مقدمتهم، على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال ونور الشربينى المصنفة الأولى للسيدات، ومن المقرر أن تستمر منافسات الدور التمهيدى حتى الساعات الأولى من صباح غداً السبت.

ويمثل مصر في البطولة بمنافسات الرجل كل من: كريم الحمامى، يوسف سليمان، على فرج، مازن هشام، عمر مسعد، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، محمد أبو الغار، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، مصطفى عسل، محمد الشوربجى.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: سنا إبراهيم، منة ناصر، ندى عباس، منة حامد، زينة مقوي، جنا شيحا، فريدة محمد، ميار هانى، نوران جوهر، سلمى هانى، هاني الحمامى، روان العربى، نادين شاهين، نور الشربينى.