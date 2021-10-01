شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث ترتيبات مباراة الحرس الوطنى مع سفارة مصر بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر أمام فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى بطولة أفريقيا.

ويستهل الأهلى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجريوم 16 أكتوبر المقبل فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء، وملعب المباراة وفندق الإقامة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقريرا عن بطل النيجر من أجل معرفة منافسه من خلال تقطيع محلل الأداء الفيديوهات الخاصة بشرح طريقة لعب الفريق المنافس، وكذلك طريقته فى تحضير الهجمة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى تقطيع للفيديوهات أثناء وضعية الدفاع وكذلك وضعية الهجوم، والتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق المنافس.

ويرغب موسيمانى فى الوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوف بطل النيجر قبل السفر إلى نيامى لمواجهة الحرس الوطنى وتحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة الذهاب قبل خوض موقعة الإياب بالقاهرة.