شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يشارك فى كأس العالم للمهارات للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب السلة ناشئين وناشئات فى منافسات بطولة العالم للمهارات والتى تقام يومى 9 و10 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفنى.

وتتضمن المنافسات القيام بجملة حركية فى زمن محدد عن طريق 5 لاعبين.

وجاءت مشاركة منتخبى الناشئين والناشئات فى البطولة بعد أن حقق كل منهم لقب بطولة أفريقيا كأول المجموعة على مستوى الأولاد وثانى المجموعة على مستوى البنات.

كان منتخب الناشئات نجح فى الوصول إلى دور الثمانية من بطولة العالم، وسط طموحات بتحقيق مركز أفضل هذه النسخة.