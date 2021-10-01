شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضع برنامجا خاصا للصفقات الجديدة فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، برنامجاً خاصاً لتأهيل الصفقات السبع الجديدة التى ضمها المقاولون خلال الميركاتو الجارى، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد والذى يمتد لـ 14 يوماً.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون دمج الصفقات الجديدة مع باقى لاعبى الفريق وخلق حالة من الانسجام، وذلك لتجنب تذبذب المستوى الذى شهده الموسم الماضى بسبب ضيق الوقت وعدم وجود فرصة مناسبة لإقامة معسكر للدمج بين اللاعبين الجدد والقدامى.

ينطلق اليوم الجمعة، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والذى تستضيفه مدينة الإسكندرية، حيث من المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين وتتخلله عدة مباريات ودية، في إطار استعدادات المقاولون للموسم الجديد.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.