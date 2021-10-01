شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه بيراميدز وديا الأربعاء استعدادا لانطلاق بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على مواجهة نظيره بيراميدز فى الخامسة عصر الاربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين ضمن خطة تقديم موسم قوى لاسيما بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى .

على صعيد مختلف، أكد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن الدورى له شكل واحد فقط من دورين، والاقتراحات الأخرى غير مفيدة للفرق، والدورى من الدورين يكفل الحقوق لكل فريق بينما المقترحات الأخرى قد لا يتحقق فيها العدالة لعدد من الفرق .

ووافق مدير الكرة بطلائع الجيش،على اقتراح إقامة كأس الرابطة، مؤكدا أنه مفيد للفرق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وأضاف المهدي، أنه يتمنى من رابطة الأندية أن تعمل على تنظيم دوري منتظم ويحقق عدالة حتى يظهر بشكل قوى.

وعن انضمام 3 لاعبين من الطلائع للمنتخب، قال المهدى إنه دليل على قوة الفريق وامتلاكه عناصر مميزة، وخلال الفترة المقبلة نعمل على تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عال.

في نفس الشأن، يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد مرفوض لأنه دورى ضعيف للغاية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "شاركت فى دورى المجموعتين كلاعب ومدرب، وكنت مديرا فنيا لحرس الحدود، وأثبتت التجربة أنه دورى ضعيف وفاشل ومفيهوش أى عدالة ولن يفرز بطلا واقعياً للمسابقة، ولا هابطين شرعيين للقسم الثانى".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "دورى المجموعتين لا يتمتع بالعدالة التى هى أساس التنافس فى المسابقات لذا أرفض بشدة فكرة عودته من جديد مهما كانت المغريات".