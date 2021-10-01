تقارير صحفية بجنوب أفريقيا تكشف: أيام موسيماني معدودة في الأهلي بسبب غضب الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أمس الخميس، أن هناك غضب عارم داخل النادي الأهلي، من جانب محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، ضد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول للمارد الأحمر، نظرا لما يمر به الفريق، خلال الفترة الحالية، من إخفاقات وتراجع في الأداء، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وأوضحت صحيفة «sundayworld» الجنوب أفريقية، أن أيام بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء، لا سيما أن هناك غضب من مجلس إدارة النادي، بعد التراجع في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية أن الغضب الذي ينتاب إدارة الأهلي يأتي من فشل موسيماني في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس السوبر المحلي، الذي خسره أمام طلائع الجيش، الأمر الذي جعل محمود الخطيب يوقع غرامة كبيرة عليه وباقي عناصر الجهاز الفني واللاعبين والتي بلغت 300 ألف جنيه.

وتابعت أن موسيماني كان يجب عليه توقع الغرامة التي فرضتها إدارة الأهلي، خاصة أن المارد الأحمر لا يتسامح مع أي فشل أو ضياع البطولات على الرغم من عدد الألقاب التي حققها المدرب الجنوب أفريقي منذ توليه المسئولية.

وواصلت الصحيفة أن موسيماني اعترف بأنه على حافة الهاوية وليس بمأمن داخل القلعة الحمراء، كما أن خسائر البطولات الماضية وضعته تحت ضغط كبير من قبل مجلس إدارة الأحمر، وليس أمامه سوى حصد كأس مصر لمصالحة مجلس الإدارة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

واختتمت الصحيفة أن المدرب الجنوب أفريقي يعلم جيدا أن أيامه معدودة في الأهلي، وذلك بحال فشل في الحصول على لقب كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.