«ثورة تطوير الكرة المصرية».. أول تصريحات للمدير الفني للمنتخب المصري بعد الفوز على ليبيريا

الشارقة - اميمة ياسر - عبر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته بأداء لاعبي الفراعنة، في مباراة مصر وليبيريا الودية، التي فاز بها المنتخب بهدفين دون رد، ضمن استعداداته لمواجهتي نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

أبدى كيروش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، سعادته بما قدمه لاعبو منتخب مصر مشيرًا إلى أن الوقت لم يسعفه خلال الأيام القليلة لتحفيظ اللاعبين لخطته بالشكل الكامل.

وأضاف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري أنه تجمع لأول مرة مع لاعبيه منذ يومين فقط، مشيرًا إلى أن الوقت كان مضغوطًا لكن مع ذلك فإن الأداء يرضيه بشكل كبير.

وأوضح كيروش أنه يلعب بطريقة واحدة وهي المكسب فقط بأي طريقة ممكنة، وهو ما نجح فيه أمام ليبيريا.

وتابع أنه سعيد بمحاولات لاعبي المنتخب بتنفيذ كل ما طلبه منهم في مباراة اليوم أمام ليبيريا، مشيرًا إلى أن الجميع نفذ تعليماته وقدم أداء جيدا رغم قصر الفترة التي لم تسعفه لتقديم المزيد من اللاعبين إلا أن الفترة المقبلة ستمنحه الوقت لهذا الأمر.

وأشار كيروش إلى أن الكرة المصرية لا تحتاج ثورة للتطوير، «لست هنا من أجل ذلك وعمليًا هذا غير موجود بالأساس، المنتخب يملك لاعبين مميزين في الفترة الحالية، يمكن البناء عليهم في المستقبل».

وفاز كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في أول لقاء يقود فيه منتخب مصر، بعد توليه المسؤولية خلفًا لحسام البدري، وذلك بعد الفوز على منتخب ليبيريا بهدفين دون رد.