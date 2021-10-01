شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تريزيجيه "ساحر كفر الشيخ في ملاعب الإنجليز" يحتفل بعيد ميلاده الـ"27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ27، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عاماً.

محمود تريزيجيه تربى على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات فكان دائم ممارسة كرة القدم فى شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ومع بداية تألق الناشئ داخل أكاديمية النادى الأهلى، تعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللى هتسكن أخواتك فى عماير".

وقدم تريزيجيه مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى أُقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو رغم خروج الفراعنة من دور الـ16، ومن قبلها تألقه فى كأس الأمم الافريقية التى أقيمت بالجابون فلقد شارك مع الفراعنة بمباريات متميزة دفعت الفراعنة للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتمكّن من تحقيق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، بجانب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.

وعلى مستوى الأندية، فقد بدأ تريزيجيه مسيرته الكروية باللعب فى النادى الأهلى فى سن الـ18 عامًا، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، ومن ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي، ومنها إلى أستون فيلا الإنجليزي، فى صيف 2019، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وبالنظر إلى أرقام تريزيجيه فى موسمه الأول مع ناديه السابق قاسم باشا، فإنه كان هدّاف الفريق بجميع البطولات برصيد 16 هدفًا، والهدّاف فى الدورى التركى برصيد 13 هدفًا وصنع 7 آخرين، كما توّج بلقب أفضل لاعب فى الدورى من قِبل موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.

وفى موسمه الثانى مع قاسم باشا، فإن تريزيجيه تم اختياره فى التشكيل المثالى بالدورى التركى لموسم 2018– 2019، من قِبل الاتحاد التركى لكرة القدم، لينتقل بعد ذلك إلى أستون فيلا مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى الصيف الماضى ويستطيع بأهدافه الحاسمة من إنقاذ فريقه من الهبوط للقسم الثانى فى موسمه الأول معهم.

وتمكن تريزيجيه من المشاركة فى كأس العالم للشباب بتركيا كما توج بجائزة أفضل لاعب صاعد فى مصر مرتين عامى 2013 و 2014 كما فاز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى التركى بموسمه الأول هناك كما اختير بالتشكيل المثالى للدورى التركى بثانى مواسمه ووصل مع فريقه لنهائى كأس إنجلترا، وحصد لقب ثالث أسرع لاعب فى الدورى الانجليزى بأول مواسمه هناك وأستطاع المشاركة فى يوربا ليج.

ويواصل تريزيجيه برنامج التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها في الركبة في الموسم الماضي وأبعدته عن المشاركة مع استون فيلا الانجليزى والفراعنة منذ مايو الماضي .

ويسابق النجم المصرى الزمن من أحل اللحاق بكتيبة الفراعنة التى تخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى تستعد أيضاً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المرتقب إقامتها العام المقبل بالكاميرون.

ويؤدي تريزيجيه برنامجًا مكثفًا للحاق بمباريات أستون فيلا في النصف الأول من الموسم الجاري، وكذلك التواجد مع الفراعنة في المعسكرات المقبلة استعدادا لبطولتي كاس العرب في قطر خلال ديسمبر المقبل وبعدها كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بشهر يناير المقبل.

وانتقل تريزيجيه لاستئناف برنامج التأهيل بأحد المراكز العالمية للتعافي سريعًا من الإصابة، والتي يستهدفها نجوم الرياضة الكبار أمثال الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي حبيب نورمحمدوف بخلاف نجوم كرة القدم وآخرهم الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الذي أدى جزءا من برنامج التأهيل من الصليبي هناك قبل العودة للمشاركة مع الريدز عقب إصابة الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي.