شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى أول المستبعدين من قائمة المنتخب للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد استبعاد محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم، بعد إصابته بجزع فى أربطة الركبة.

ويجري اليوم محمد حمدي لاعب المنتخب الوطني آشعة لتحديد مدى اصابته وبرنامج علاجه، وكان اللاعب قد أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال لقاء المنتخب الوطني مع ليبيريا الودى التى انتهى بفوز مصر بهدف نظيف.

وأبدى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، سعادته بأداء ونتيجة المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا باستاد برج العرب، قبل مواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا على حساب ليبيريا بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف.

وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة:" نعمل مع الظروف المتاحة لنا، اللاعبون تمرنوا معنا مرتين قبل مباراة ليبيريا ، وقدموا ما عليهم وأنا راض تماما عما قدموه".

تابع كيروش :" لم ألعب للفوز، ولكن لعبت لتحقيق بعض الأهداف المهمة وبالفعل استفدت كثيرا من المباراة، كما أننى لم أحدد طريقة لعب معينة ولكن طريقتى هى اللعب من أجل الفوز".

أضاف :" نركز الأن فى مباراة ليبيا المقبلة يوم الجمعة فى تصفيات كأس العالم، فهى حياة أو موت بالنسبة لنا، ومنتخب مصر فريق كبير يضم لاعبين مميزين ولا يحتاج المنتخب لثورة تصحيح كما يردد البعض".