شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتجه لإقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى وجدول مضغوط للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الاندية اجتماعا مهما غدا السبت، بمقرها الجديد، لحسم شكل الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بعد عرض اكثر من تصور على الأندية خلال الأيام الماضية.

وتتجه رابطة الأندية لاقرار الدوري الجديد بشكله الطبيعى ، من دورين بعد رفض أغلب الأندية تغيير شكل الدوري واقامته من مجموعتين أو من دور واحد، على أن يتم ضغط المباريات بشكل كبير في جدول الدوري الجديد.

ومن المقرر أن ينتهى الدورى الجديد بعد اقامته بشكل الطبيعى فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

ويضم المكتب التنفيذى لرابطة الأندية أحمد دياب رئيسا للرابطة، وعماد متعب نائبا، وفى العضوية كل من عامر حسين واللواء ثروت سويلم واللواء صفى الدين بسيونى وشريف صالح وخالد رفعت.