شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..نجوم القارة السمراء يتألقون في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النادى الأهلى شعار تشجيع أبناء القارة الواحدة، ليضم كوكبة من نجوم القارة السمراء من مختلف البلاد الإفريقية، بلغ عددهم 6 لاعبين وهم، المغربى بدر بانون، التونسى على معلول، المالى أليو ديانج، الجنوب أفريقى بيرسى تاو، الموزمبيقى لويس ميكسيونى، والنيجرى جونيور آجاى.

ويعتبر الثنائى بيرسى تاو والموزمبيقى ميكسيونى، هما أحدث الوافدين على ملعب التتش، بعدما فضلوا تدوين تاريخهم ومجدهم الشخصى داخل جدران القلعة الحمراء، وانضم الثنائى إلى الفريق الأحمر في موسم الانتقالات الصيفية الجارى، باحثين عن الشهرة وصناعة التاريخ.

بينما انضم بدر بانون إلى الأهلى في موسم الانتقالات الصيفية الماضى، ليخوض المغربة احداً من أقوى مواسمه ثبت من خلاله أقدامه في التشكيل الأساسى ليصبح واحداً من أهم عناصر الفريق، وتوج مع الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإفريقى.

أما جونيور آجاى وعلى معلول فانضما إلى الفريق الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية 2016، وكونا معاً جبهة نارية في الجهة اليسرى ونجحا في قيادة الأهلى للعديد من الانتصارات محلياً وأفريقياً وأقترب معلول من تجديد عقده مع الأهلي فيما قرر الأحمر وضع أجاي على قوائم الأنتظار في الفريق.

فيما انضم المالى أليو ديانج إلى النادى الأهلى في موسم 2019، ليثبت أقدامه بشكل سريع مع الفريق ويصبح أهم العناصر في وسط الملعب الأحمر لدوره الكبير في الدفاع والهجوم، حتى أن الأهلى رفض عروضاً مغرية لبيع اللاعب نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التى يمثلها في الفريق.