شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن ذكريات تتويجه بدورى الأبطال مع صن داونز: سأحتفظ بها فى قبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، ذكريات تتويجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016، مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وعلق موسيمانى على صور نشرها أحد متابعيه من تتويج صن داونز بالبطولة عبر تويتر قائلاً: شكراً على التقدير، صور التكريم أعادتنى لذكريات عظيمة مع لاعبى الفريق الأصفر وسآخذ هذه الذكريات إلى قبرى شكرا لك.

ووافق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على رحيل عربى بدر لاعب وسط الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى الجونة، حيث أكد موسيمانى عدم حاجته لجهود اللاعب فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه مثل عمرو السولية وحمدى فتحى واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

ويوجد اتجاه داخل الأهلى فى تجديد إعارة عربى بدر لأحد الأندية الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الحالي ، ويهتم أكثر من ناد بضم عربى بدر فى الميركاتو الصيفى الحالى أبرزهم الجونة وفيوتشر اف سى وإنبى، لكن مصير اللاعب لم يتحدد حتى الآن.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وبالتنسيق مع لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات بالنادي لتقليص عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الموسم الجديد بعدما تخطى عدد اللاعبين الحاليين الـ35 لاعبا، ما بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة واللاعبين الناشئين والعائدين من الإعارات.

ويرغب مسئولو الأهلي في تقليص قائمة الموسم الجديد من أجل التركيز مع مجموعة محددة من اللاعبين وعدم التشتت مع عدد كبير من اللاعبين، مع صعوبة منح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الأحمر من ناحية، ولرغبة الجهاز الفني في منح اللاعبين الذين سيبتعدون عن المشاركة الأساسية مع الأهلي فرصة في الانتقال لنادي جديد يحصلون معه على فرصة أكبر للمشاركة في الموسم الجديد تمهيدا لتقييمهم قبل العودة لصفوف الأهلي مجددا أو تسويقهم.