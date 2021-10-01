شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد قوائم الأعضاء لاختيار مجلس جديد لإدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد إدارة نادى الزمالك، فى الساعات الجارية، قوائم أعضاء الجمعية العمومية "الناخبين" الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات المقبلة الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون النادى لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد إعلان إدارة النادى أن أمس الخميس، كان بمثابة المهلة الأخيرة أمام الأعضاء لتسديد اشتراكات العام الجديد حيث لن يحق التصويت فى الانتخابات لمن لم يسدد اشتراكه قبل أمس الخميس -وفقا لبيان النادى الرسمي-، حيث أعلن حسام المندوه، عضو اللجنة المُكلفة بإدارة قلعة ميت عقبة، بأن أى عضو تبقى عليه مستحقات مالية قبل نهاية أمس الخميس، لن يكون له حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وفقًا للائحة الاسترشادية التى من المقرر، أن تجرى عليها الانتخابات.

ومن المقرر، أن يستمر حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى إدارة شئون النادى الأبيض، حتى تسليم النادى إلى المجلس المنتخب الجديد الذى سيتم انتخابه يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه فى حال رغبة حسين لبيب فى الترشح فى الانتخابات المقبلة، سيتقدم باستقالته من منصبه، وفى تلك الحالة، سيتولى إدارة شئون القلعة البيضاء، والإشراف على الانتخابات، لجنة ثلاثية مكونة من حسين السمرى المدير التنفيذى للنادى الأبيض، وطارق جبريل المدير المالى، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضى، على أن يتم إقامة انتخابات نادى الزمالك وفقًا للائحة الاسترشادية.

وتأتى قوائم الناخبين لتحديد عدد الأعضاء المقرر مشاركتهم فى الجمعية العمومية المقبلة بنادي الزمالك حيث سيتم الانتهاء من حصر تلك القوائم بشكل رسمى اليوم الجمعة.