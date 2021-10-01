شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف النظر عن الغانى چانسون عباس بعد ودية الحرية السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طلعت يوسف المدير الفني للنادى الإسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الغانى جانسون عباس الذى خضع للاختبار مع الدراويش فى معسكر الاسكندرية حيث شارك فى جزء من ودية الحرية السكندرى التى فاز بها الدراويش بثلاثة أهداف دون رد ، بسبب تواضع مستواه الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهوده.

ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لتدعيم صفوف الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

و من المقرر أن يخوض الإسماعيلي أربعة مباريات ودية أخرى أمام أندية الحمام المطروحي و فاركو و المقاولون العرب و نادي سموحة .