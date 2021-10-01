شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض إغلاق باب صفقات الصيف ويبحث عن المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادي المقاصة غلق ملف الصفقات الصيفية خلال فترة الانتقالات الصيفية ويبحثون تدعيم صفوف الفريق الفيومي بأكثر من صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية وقبل أيام من غلق باب القيد، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج قوية في الموسم المقبل.

ونجح مسئولو نادى المقاصة في التعاقد مع علي فتحي ظهير أيسر الإنتاج الحربي السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الفيومي في الموسم المقبل.

كما تعاقد مسئولو المقاصة مع الخماسى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم وجميعهم شارك فى صعود الفريق من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز.

وسبق وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع أكثر من لاعب فى الفترة الحالية، ضمن خطة الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم المقبل، وسد الثغرات فى صفوفه، لاسيما بعد رحيل أكثر من لاعب.

وتعاقد نادى مصر للمقاصة مع محمود حمدى لاعب المصرى السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما، بالإضافة إلى الثنائى الأجنبى سيرجى إيريك وجون ايفيرى لاعبى فيوتشر إف سى السابقين، بخلاف عودة مصطفى كاجو الظهير الأيسر ومحمود صلاح مهاجم غزل المحلة السابق.