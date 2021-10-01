شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم كيروش يعلن القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لمواجهتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن ، اليوم الجمعة ، الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا ، وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 24 لاعبًا من المحليين بالإضافة إلى 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين، وتضم قائمة المحليين 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

بينما تضم قائمة المحترفين 9 لاعبين هم : محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر.